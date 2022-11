Vorstandschef Thomas Rabe (57), der auch den Mutterkonzern Bertelsmann führt, sprach angesichts dessen von "soliden" Ergebnissen. "Mit Blick auf das vierte Quartal gehen wir davon aus, dass sich das schwierige Umfeld auf den Werbemärkten, vor allem in Deutschland, fortsetzen wird." Trotzdem werde RTL die bereinigte Gewinnprognose erreichen. Zum Ergebnis nach neun Monaten äußert sich RTL nicht.

Streamingdienste von RTL+ sollen 2026 profitabel sein

Das Geschäft mit den Streamingdiensten RTL+ in Deutschland und Videoland in den Niederlanden zieht zwar kräftig an. RTL rechnet dabei aber in diesem Jahr mit höheren Anlaufverlusten von 250 (166) Millionen Euro. Bis 2026 sollen die Streamingdienste, mit denen RTL den Branchenriesen wie Netflix Paroli bieten will, profitabel sein.