Der seit November amtierende Habets kündigte an, der Konzern wolle sich auf Unterhaltung konzentrieren und den Streaming-Service Joyn in den Mittelpunkt stellen. "Künftig liegt auch unser Investitionsfokus auf dem Entertainment-Geschäft", betonte der niederländische Manager und ehemalige RTL-Chef. Joyn, wo bereits öffentlich-rechtliche Sender wie ARD und ZDF vertreten seien, sei auch offen für den Rivalen RTL. Nach anfänglichen Verlusten notierte die ProSiebenSat.1-Aktie am Nachmittag fast unverändert bei rund 8,88 Euro.