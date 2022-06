Mit einem Kursrutsch um 3 Prozent am Donnerstag nach Veröffentlichung der Zahlen erhält die Erholung der Papiere erst einmal einen Dämpfer. So waren sie seit dem Zwischentief am 20. Mai um etwa 10 Prozent gestiegen. Davor war es vom Rekordhoch bei fast 350 US-Dollar im November um fast 30 Prozent abwärts gegangen. IT-Werte, die in der Corona-Pandemie besonders stark gestiegen waren, hatten unter der anziehenden Inflation und der dadurch bedingten Zinswende in den USA gelitten. Die Microsoft-Papiere kosteten jedoch immer noch doppelt so viel im Vergleich zum Corona-Crash-Tief im Frühjahr 2020.