Es war ein denkbar schwieriger Start für Petra von Strombeck (52). Der Antritt als CEO bei ihrer bisher größten Firma, der New Work SE, fiel zusammen mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Nicht nur kannte sie viele der rund 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gar nicht. Sie stellte dazu noch die Geschäfte hinter der Karriere-Plattform Xing auf den Prüfstand.

" Ich hatte ungefähr acht Wochen Einarbeitung, bevor wir in den Lockdown gegangen sind", erinnert sich von Strombeck im Live-Podcast des manager magazins "Deutschlands digitale Hoffnungsträger" auf dem St. Gallen Symposium. "Und dann fand alles aus meinem Wohnzimmer statt. Das war schon ein bisschen holprig, ehrlich gesagt."

Von Strombeck baute das Hamburger Unternehmen in den vergangenen zwei Jahren ordentlich um: Zahlreiche Führungskräfte verließen die Firma , rund 100 Stellen wurden gestrichen, Entwickler modernisierten die Xing-App. Das sorgte auch für Unruhe.

Die Pandemie drückte noch aufs Geschäft: Events gab es lediglich noch digital und Kunden sparten beim Marketing. Auch der Wachstumstreiber, das Recruiting, litt, "weil die Firmen ganz andere Sorgen hatten. Die haben plötzlich Zeitarbeit organisiert und ganz sicher nicht mehr Recruiting. Der Impact auf das Geschäft und das Remote-Setup in der neuen Firma – das war herausfordernd."

Mit welcher Strategie stellt sich About You gegen Amazon, Tarek Müller?

Podcast "Deutschlands digitale Hoffnungsträger": Mit welcher Strategie stellt sich About You gegen Amazon, Tarek Müller?

Podcast "Deutschlands digitale Hoffnungsträger": Mit welcher Strategie stellt sich About You gegen Amazon, Tarek Müller?

Podcast "Deutschlands digitale Hoffnungsträger": Mit welcher Strategie stellt sich About You gegen Amazon, Tarek Müller?

"Es ist ja bei jeder Umstrukturierung so, dass man versuchen muss, die Menschen mitzunehmen. Und das gelingt nicht bei allen. Manche entscheiden unterwegs: Das geh ich nicht mit, das finde ich nicht sinnvoll, da habe ich keine Lust mehr drauf", sagt von Strombeck. Gerade in einem bis dato erfolgreichen Unternehmen mit starkem Wachstum sei eine Stagnation und Neuorientierung ein ganz anderer Modus. "Und natürlich gab es Leute, die die Entscheidung nicht gut fanden, die an den Geschäften hingen, die wir umstrukturiert haben. Aber das kann man deswegen nicht lassen."

Die Anstrengungen zeigen erste Erfolge: Der Umsatz stieg im vergangenen Geschäftsjahr 2021 wieder etwas stärker an, die Margen blieben stabil. Allerdings wird es nicht leicht, sich vom Platzhirsch LinkedIn abzuheben. Der hat inzwischen im deutschsprachigen Raum fast so viele Mitglieder wie Xing und ist international Standard. Zahlreiche Dax-CEOs nutzen LinkedIn erfolgreich als ihr Sprachrohr. Während die Microsoft-Tochter zuletzt etwa acht Milliarden US-Dollar umsetzte, schaffte das nahezu gleich alte Unternehmen New Work 291 Millionen Euro.