Podcast "Deutschlands digitale Hoffnungsträger" Mit welcher Strategie stellt sich About You gegen Amazon, Tarek Müller?

About You ist ein Sonderfall in der deutschen Start-up-Szene, der inzwischen milliardenschwer an der Börse notiert ist. Im Podcast spricht Gründer und CEO Tarek Müller über den Aufbau der Tochter für den Otto-Konzern und erklärt, was er an Amazon uncool findet.