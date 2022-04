Podcast "Deutschlands digitale Hoffnungsträger" Wie soll Scalable Capital bald 100 Milliarden Euro verwalten, Erik Podzuweit?

Das Ziel von Gründer Erik Podzuweit ist riesig: Sein Fintech will er in eine Investmentplattform transformieren, die schon bald stolze 100 Millionen Euro von Anlegern verwalten soll. Im Podcast erklärt er, was er auf dem Weg dahin schaffen muss.