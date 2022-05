manager magazin: Herr Klöckner, die Bewertungen von Techwerten sind eingebrochen. Was bedeutet das für Digitalunternehmen, die noch nicht an der Börse sind?

In den vergangenen zwei Jahren ging es für Investoren in Start-ups fast nur um Wachstum. Zeitenwende auch hier?

Billiges Geld ist weiterhin im Überfluss vorhanden, auch wenn sich Anleger vermehrt nach Alternativen zu Start-up-Fonds umschauen. Es wird neue Fonds geben. Das Problem ist aus Sicht von Venture-Capital-Investoren eher, dass die Crossover-Fonds früher investieren, da die Bewertungen in den späten Runden nicht mehr so attraktiv sind.

Sie meinen sehr große Fonds wie Tiger Global , die ursprünglich erst kurz vor dem Börsengang eingestiegen sind.

Sie investieren inzwischen teilweise schon in der A-Runde oder sogar bereits in Seed-Runden – also genau dann, wenn der typische VC einsteigen möchte. Es wird nicht jedem klassischen VC leichtfallen, da seinen Mehrwert zu zeigen, wenn er mit Tiger und Co. konkurrieren muss.