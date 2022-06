Mit dem neuen Kapital will Renner nun die Entwicklung der nächsten Softwaregeneration "People Workflow Automation" sowie die Expansion im Ausland vorantreiben, vor allem in Großbritannien, Spanien und den Niederlanden möchte er zulegen. Mit rund Dreivierteln der Umsätze kommt der Großteil des Geschäfts aber weiterhin aus Deutschland – und das bleibt auch vorerst so: Von den rund 1,7 Millionen Unternehmen in Europa, die Renner als potenzielle Zielgruppe identifiziert hat, kommen 400.000 aus Deutschland.