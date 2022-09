Der kriselnde Sportartikelspezialist Peloton baut seine Führungsriege weiter um – auch der Mitgründer und langjährige Firmenlenker John Foley (51) verlässt das Unternehmen. Foley war im Februar nach zehn Jahren als Vorstandschef zurückgetreten, blieb aber zunächst als geschäftsführender Verwaltungsratsvorsitzender bei Peloton. Am Montag legte er auch dieses Amt nieder, wie das Unternehmen nach US-Börsenschluss in New York mitteilte. Als Großaktionär dürfte Foley jedoch erheblichen Einfluss behalten.