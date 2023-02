Techkrise Paypal entlässt 7 Prozent der Mitarbeiter

Der Bezahldienstleister reiht sich ein in die Gruppe der Techfirmen, die ihre Mitarbeiterzahl deutlich senken. Kurzfristig will Paypal 2000 Mitarbeiter entlassen, das sind 7 Prozent der Belegschaft. Zudem droht Paypal Ärger in Deutschland.