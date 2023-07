Wegen einer angeblichen Verletzung von Verbraucherschutzgesetzen hat die US-Kartellbehörde FTC Ermittlungen gegen OpenAI eingeleitet. Sie prüft Vorwürfe, dass der populäre Chatbot ChatGPT personenbezogene Daten und die Reputation von Menschen gefährdet, wie aus einem am Donnerstag bekannt gewordenen 20-seitigen Schreiben der Behörde an die Microsoft-Beteiligung hervorgeht. Außerdem forderte sie umfassende Informationen darüber an, wie das Unternehmen von Gründer und CEO Sam Altman (38) mit den Risiken im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz (KI) umgeht. Eine Frage drehte sich darum, welche Maßnahmen die Firma ergreife, um "falsche, irreführende oder verunglimpfende Aussagen über reale Personen" zu verhindern.