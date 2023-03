Einige Kunden setzten die Technologie bereits ein. Die Sprachlern-App Duolingo etwa nutzt GPT-4 unter anderem für Dialogtrainings, die in einem neuen, teureren Abo verfügbar sind. Microsoft bestätigte, dass in seiner Bing-Suchmaschine schon seit einigen Wochen GPT-4 zum Einsatz kommt. Microsoft kaufte sich in einem milliardenschweren Deal bei OpenAI ein und das Geld sicherte unter anderem den Zugang zur nötigen enormen Rechenleistung. Die Microsoft-Aktie legte am Dienstagmorgen vorbörslich leicht zu.