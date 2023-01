Im Jahr 2019 kam schließlich die Abkehr vom reinen Non-Profit-Modell: Das Unternehmen wurde umstrukturiert und die Tochterfirma OpenAI LP gegründet. Diese folgt einem sogenannten "Capped-Profit "-Modell: Die Gewinne für Investoren und Mitarbeiter sind begrenzt, überschüssige Erträge gehen an den Mutterkonzern OpenAI, der gemeinnützig bleibt. Unter anderem darf außerdem auch nur eine Minderheit der Vorstandsmitglieder Anteile am Unternehmen halten.

Microsoft investiert eine Milliarde Euro

Die Entscheidung, nicht an der gemeinnützigen Struktur festzuhalten, kam nicht von ungefähr: Zeitnah zu der Umstrukturierung investierte der Softwaregigant Microsoft rund eine Milliarde Euro in das Unternehmen und wurde damit zu einem der wichtigsten Unterstützer von OpenAI. Im Gegenzug wurde Microsofts Cloudplattform Azure der alleinige Provider des Start-ups. Inzwischen wird in der Branche darüber spekuliert, ob Microsoft seine Suchmaschine Bing mit der Technologie von OpenAI stärken will. Bei der – noch – größten Suchmaschine der Welt, Google, soll bereits wegen ChatGPT ein "Code Red" ausgelöst worden sein.