Nvidia, Revolut, Uber, Rockstar Games Wie ein jugendlicher Hacker zum Konzernschreck wurde

Doch er hackte auch von dort aus weiter und wurde laut Staatsanwaltschaft "auf frischer Tat ertappt". Offenbar war es ihm gelungen, mit einem Smartphone und seinem Hotelfernseher wieder online zu gehen. Im September 2022 griff er zunächst die Fintech-Plattform Revolut an und zwei Tage später Uber. Anschließend hackte er die Systeme von Rockstar Games und drohte per Slack-Nachricht, die er an alle Rockstar-Mitarbeiter schickte, mit der Veröffentlichung des Quellcodes für die geplante "Grand Theft Auto"-Fortsetzung. In einem Fan-Forum wurden unter dem Benutzernamen "TeaPotUberHacker" damals 90 Videoclips mit unfertigen Szenen von GTA 6 veröffentlicht. Der Fall um das mit Spannung erwartete Spiel sorgte weltweit für Aufregung.