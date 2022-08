Aber am härtesten traf den Chiphersteller wohl das Minus von 44 Prozent im wichtigen Gaming-Bereich, der stark von der Konsumlaune der Kunden abhängig ist. Der wirtschaftliche Abschwung in den USA und weltweit trifft den Chiphersteller deshalb besonders hart, denn wenn es wirtschaftlich bergab geht, gehören Unterhaltung und Computerspielhardware zu den ersten Dingen, an denen Privathaushalte sparen. Für Nvidia außerdem schädlich – der Gaming-Boom, der weltweit in den Corona-Lockdowns einsetzte, ist vorbei. Zocken ist ohne Lockdown weniger attraktiv.