So hatte Nuris US-amerikanisches Partnerunternehmen , der Krypto-Verleiher Celsius Network, im Juni die Bestände von Kunden eingefroren und kaum vier Wochen später Insolvenz angemeldet – einen Tag, nachdem der Hedgefonds Three Arrows Capital als einer der größten Player im Krypto-Markt in die Pleite gerutscht war.

Die noch rund 200.000 Nuri-Kunden seien am Dienstag informiert und gebeten worden, bis spätestens 18. Dezember sämtliche Gelder und Krypto-Werte abzuziehen, teilte der vorläufige Insolvenzverwalter Jesko Stark mit. Bis dahin werde das Unternehmen sie "vollumfänglich bei der Auszahlung ihrer Einlagen unterstützen". Einzelne Services würden in den kommenden Wochen sukzessive abgestellt.