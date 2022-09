Netflix-Chef Reed Hastings (61) möchte mehr bieten als nur Filme und Serien – um die Menschen so möglichst eng an seine Plattform zu binden. Seit November 2021 bietet der durch Abo-Rückgang unter Druck geratene Streaming-Dienst darum ein wachsendes Angebot an Handyspielen an. Je häufiger die Leute daddeln, desto länger zahlen sie – so lautet zumindest das Kalkül. Das Problem nur: Bislang bemerkt kaum jemand das zehn Monate alte Angebot.