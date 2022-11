Die Umwälzungen haben inzwischen die Politik alarmiert. So riefen US-Senatoren die Verbraucherschutzbehörde FTC dazu auf, die Vorgänge zu prüfen. "In den vergangenen Wochen hat der neue Twitter-Chef alarmierende Schritte unternommen, die Integrität und Sicherheit der Plattform untergraben haben." Musk äußerte sich am Donnerstag per Twitter über mögliche Kündigungen gelassen. "Die besten Leute bleiben." Offenbar hat er sich da getäuscht.

Twitter-Büros geschlossen

Denn scheinbar weigern sich viel mehr der verbliebenen Mitarbeiter weiter für Twitter zu arbeiten, als Musk erwartet hatte, berichtet Bloomberg . Der alleinige Twitter-Herrscher und Tesla-Chef habe in den letzten Stunden vor dem Auslaufen des Ultimatums offenbar versucht, viele Beschäftigte zum Bleiben zu überreden. Dem Bericht zufolge wurden wichtige Mitarbeiter zu Besprechungen hinzugezogen, als sich die Frist am Donnerstagabend näherte, um Vorschläge zur Zukunft des sozialen Netzwerks zu hören.