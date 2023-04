Schlacht um Digitalbank Topinvestor wirft N26-Anteile mit massivem Abschlag auf den Markt

Die Investmenttochter der Allianz will Anteile an dem Start-up verkaufen und korrigiert dessen Bewertung um zwei Drittel – auf nur noch drei Milliarden Dollar. Mit anderen Investoren ist Gründer Valentin Stalf derweil in Streit geraten.