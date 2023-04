Interviewwünsche lässt sie meist unbeantwortet, so auch eine Anfrage des manager magazins. Folge des Schweigens ist, dass sich bereits Mythen um sie ranken. Einige Medien berichten beispielsweise, dass sie in den Vereinigten Staaten geboren wurde und dort aufwuchs. In einem Video mitschnitt eines Symposiums an der US-Universität Colorado Boulder aus dem Jahr 2021, der einen ihrer seltenen öffentlichen Auftritte dokumentiert, erzählt die Technikchefin allerdings, dass sie ihre Kindheit und Jugend in Albanien verbrachte. "Zum ersten Mal für künstliche Intelligenz habe ich mich interessiert, als ich als Kind Videospiele gespielt habe. Ich habe darüber nachgedacht, ob die Charaktere irgendeine Art von logischem Denken haben oder nicht", erzählt Murati darin. Abstrakte und komplexe Gedankengänge hätten sie früh fasziniert, schon als Kind war sie an Mathematik interessiert. "Es gab nicht viele Möglichkeiten, die Theorie in die Praxis umzusetzen, also konzentrierte ich mich bis zum College mehr auf die theoretische Mathematik", sagt die 34-Jährige.