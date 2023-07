Die Finanzaufsicht Bafin hat Fehlbuchungen in Millionenhöhe im Konzernabschluss 2021 des E-Commerce-Unternehmens Social Chain festgestellt. Dies gab die Bafin heute in einer Meldung bekannt .

Die E-Commerce-Firma mit den Aushängeschildern Georg Kofler (66) und Ralf Dümmel (56) hat laut Bafin in ihrem Konzernabschluss den operativen Cashflow deutlich zu hoch ausgewiesen. So habe die Social Chain erhaltene Zahlungen aus der Aufnahme eines Bankdarlehens in Höhe von 50 Millionen Euro fälschlicherweise als Cashflow aus operativer Tätigkeit erfasst. Tatsächlich sind die Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen dem Cashflow aus Finanzierungstätigkeit zuzuordnen.