Zweitgrößte Übernahme der Konzerngeschichte Microsoft will Sprach- und KI-Spezialisten Nuance kaufen

Nächster Riesen-Deal in Sicht: Microsoft will den Sprachverarbeitungs- und KI-Spezialisten Nuance Communications übernehmen. Es wäre der zweitgrößte Zukauf in Microsofts Historie.