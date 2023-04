Unter dem Strich Alphabet einen Quartalsgewinn von gut 15 Milliarden Dollar. Das waren 8,4 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, lag aber ebenfalls über den Erwartungen. Bei Anlegern kamen die Zahlen der beiden Konzerne gut an. Die Aktien von Microsoft und Alphabet stiegen im nachbörslichen US-Geschäft zeitweise um jeweils rund drei Prozent.

Künstliche Intelligenz ist das zentrale Thema

Börsianer warteten neben den Geschäftszahlen allerdings auch gespannt auf Neuigkeiten zu den Investitionsplänen in Künstliche Intelligenz (KI). Von dieser Technologie, die seit der Vorstellung des Chatbots ChatGPT im November 2022 die Schlagzeilen beherrscht, versprechen sie sich zusätzliches Geschäft. "Das ist aber ein zweischneidiges Schwert, weil die Firmen unter Druck stehen, in einer schwächelnden Konjunktur den Mittelzufluss zu verbessern", sagte Analyst Thiago Kapulskis der Bank Itau BBA. Gleichzeitig erwarteten Investoren, dass die Technologiefirmen sich an die Spitze der KI-Entwicklung setzten.