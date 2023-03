Im Mailprogramm Outlook können Anwender der KI dann Fragen stellen, wie: "Erstelle eine Zusammenfassung der E-Mails zum Alpha-Projekt, die ich während meines Urlaubs in den vergangenen zehn Tagen verpasst habe, und liste alle Fragen auf, die mein Teamleiter gestellt hat." Dadurch sollen insgesamt vereinfachte Workflows geschaffen werden. In Excel könnten etwa komplizierte Datenauswertungen in natürlicher Sprache angestoßen werden, ohne Syntax der Formeln in der Tabellenkalkulation eingeben zu müssen.

Microsoft greift Führungsposition von Google an

Mit dem neuen "Microsoft 365 Copilot" möchte der weltgrößte Softwarekonzern seine Vormachtstellung im Bereich der Office-Software absichern und weiter ausbauen. Denn mit der breit angelegten KI-Offensive greift Microsoft die bislang unangetastete Führungsposition von Google in den Bereichen Internetsuche und Onlinewerbung an. Dabei spielt die Integration des Textroboters ChatGPT in Bing und den Browser Microsoft Edge eine maßgebliche Rolle.