Eines der größten Storyspektakel der Techwelt ist Mark Zuckerbergs (38) Metaverse. Eine Wette auf die Zukunft, in der die Welt virtuell arbeiten, leben, sich begegnen soll. Am 11. Oktober kündigte er ein neues Kapitel an: Die Metaverse-Avatare sollten Beine bekommen! "Probably the most requested feature on our roadmap!" Zuckerberg hüpfte durch die virtuelle Demonstration – allerdings auf vorproduzierten Motion-Capturing-Beinen. Ein Bluff, der schnell und viel kommentiert aufflog.