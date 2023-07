Die Facebook-Mutter Meta will von den anhaltenden Turbulenzen bei Twitter profitieren und ruft einen neuen Kurznachrichtendienst ins Leben. "Instagram Threads" werde am Donnerstag starten, geht aus einem Eintrag in Apples App Store am Dienstag hervor, berichtet die "Financial Times" . Es ist unklar, wie der genaue Umfang des Rollouts aussehen wird und ob die App auch auf Android gestartet wird. Gleichwohl sind damit die Weichen für ein geschäftliches Duell zwischen Twitter-Eigentümer Elon Musk (52) und Meta-Chef Mark Zuckerberg (39) gestellt.