Abgang der Meta-COO Warum Sheryl Sandberg Meta verließ

Schwierig sei auch die Zusammenführung ihrer Familie mit der ihres Verlobten Bernthal gewesen, wie Vertraute dem "WSJ" berichteten. Eine lang geplante Auszeit – Meta bietet seinen Führungskräften alle fünf Jahre 30 Tage bezahlten Urlaub – sei aufgrund von Covid-19-Erkrankungen mehrerer Familienmitglieder immer wieder verschoben worden.

"Ich habe es satt"

Beim diesjährigen Weltwirtschaftsforum in Davos, jahrelang ein Höhepunkt in ihrem Kalender, war sie dem Bericht zufolge wegen der Bat-Mitzwa-Feier ihrer Tochter nicht dabei. Vertrauten gegenüber soll sie sich erleichtert darüber gezeigt haben. Sie fühle sich ausgebrannt und beschwerte sich darüber, zum Prellball für die Probleme des Unternehmens geworden zu sein, berichten die Insider der Zeitung. Sie werde für Probleme verantwortlich gemacht, die nicht in ihrem Verantwortungsbereich lägen. Auch ihr Geschlecht spiele dabei eine Rolle. Sie werde in einer Art und Weise angegriffen, wie es Männern nicht passieren würde, sagte Sandberg ihren Vertrauten. Sie habe es satt.

Erst am vergangenen Samstag soll sie Zuckerberg dann über ihren Rücktritt informiert haben, der allein ihre Entscheidung gewesen sein soll. Sandberg will sich nun vor allem um ihre philanthropischen Projekte kümmern. Mit einem Nettovermögen von 1,6 Milliarden Dollar – wie das Wirtschaftsmagazin "Forbes" errechnet hat –, sollte sie dafür genügend Spielraum haben.