Der Eigentümer von Facebook, Instagram und WhatsApp will angesichts des verschärften Wettbewerbs und schwindender Werbeeinnahmen die Kosten weiter senken und damit auch seine Finanzkennzahlen verbessern. Laut Bloomberg wolle Meta den Konzern insgesamt schlanker aufstellen: Dafür biete das Unternehmen Managern Abfindungspakete an und baue zugleich ganze Teams ab, die es für entbehrlich hält. Die Aktie des Social-Media-Konzerns legte am Dienstagmorgen zu.