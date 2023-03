Der Facebook-Konzern Meta will in einer zweiten großen Entlassungswelle rund 10.000 Jobs streichen. Zudem sollen etwa 5000 offene Stellen nicht mehr besetzt werden, kündigte Gründer und Chef Mark Zuckerberg (38) am Dienstag an. Der Abbau werde sich über die kommenden Monate hinziehen, schrieb er in einer E-Mail an die Mitarbeiter und teilte Details zum Stellenabbau auch in einem Facebook-Post mit. Das Jahr 2023 hatte Zuckerberg zum "Jahr der Effizienz" ausgerufen. In diesem Rahmen verortet er auch den Stellenabbau.