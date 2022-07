Meta-COO Sheryl Sandberg (52) verwies zur Begründung auch auf den starken US-Dollar, der zu einer ungünstigen Umrechnung von Auslandseinnahmen in der Bilanz führte. Ohne den Anstieg des Dollar-Kurses hätte es ein Umsatzplus von 3 Prozent gegeben, betonte sie in einer Telefonkonferenz mit Analysten. Allerdings schlug sich der Onlinewerbe-Branchenprimus Google im abgelaufenen Quartal besser als erwartet, was auch der Nummer zwei, Meta, zusetzen dürfte.