Dass der Kurs nun so in die Höhe schnellte, obwohl sich der Quartalsgewinn mehr als halbiert hat, hat viel mit Zuckerbergs Ankündigungen zu tun, mit denen er die Unzufriedenheit der Investoren über den Aktienkurs und die milliardenschweren Investitionen in das futuristische Metaverse einzufangen versuchte – offenbar mit Erfolg.

So versprach Zuckerberg nicht nur die Aktienrückkäufe um 40 Milliarden Dollar in die Höhe zu schrauben, sondern rief das noch junge Jahr 2023 zum "Jahr der Effizienz" aus. Im Klartext heißt dies, Meta will die Kosten weiter senken.

Zusätzlich zu dem bereits verkündeten Abbau von 11.000 Stellen, was 13 Prozent der Belegschaft entspricht, sollen weitere Jobs wegfallen . So werde der Konzern künftig weniger Manager auf der mittleren Ebene benötigen, um die Entscheidungsprozesse zu beschleunigen. Wie viel Stellen davon konkret betroffen sind, ließ Zuckerberg zunächst offen.

Die Ausgaben sollen weiter sinken. So wolle Meta etwa weniger Geld in Rechenzentren investieren. Laut CNBC erwarten Experten, dass Meta im laufenden Jahr 30 bis 33 Milliarden Dollar statt 34 bis 37 Milliarden US-Dollar investieren wird. Insgesamt sollen die Ausgaben im Jahr 2023 auf 89 bis 95 Milliarden Dollar sinken. Zuvor hatte Meta eine Spanne von 94 bis 100 Milliarden Dollar genannt.

Anleger interpretierten Zuckerbergs Ankündigungen zu geringeren Kosten und mehr Effizienz ganz offensichtlich als Zeichen dafür, dass die Steigerung der Rentabilität für Meta im laufenden Jahr einen höheren Stellenwert bekommen wird.