Jaja, wir können ihn förmlich hören, den Einwand: Elon Musk, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Travis Kallanick und so weiter – das Silicon Valley ist doch voll von Milliardären, denen man nachsagt, dass sie auch den härtesten Assi-Test mit Leichtigkeit bestehen würden. Und Ellbogen-Mindset und Alpha-Männchentum werden gemeinhin eher mit den oberen Sprossen der Karriereleiter verbunden als der Hang zum Gruppenkuscheln. Na und? Es mag ja zum Nimbus dieser "Tech-Genies" (voller Absicht in Anführungszeichen) gehören, dass ihr Jerk-tum irgendwie mit ihrer übermenschlichen Schaffenskraft verbunden sei oder diese sogar erst ermögliche. Aber selbst wenn das stimmte: Wer von uns ist schon ein Steve Jobs? Und wer will wirklich so sein wie Elon Musk? Im Jahr 2023?

Solange die Führungsfähigkeiten also noch kein Halbgott-Level erreicht haben, solange kannst ist davon auszugehen, dass Jerk-haftigkeit in reziproker Korrelation mit Teamerfolg steht.

Und wer jetzt alle seine früheren und jetzigen Chefs und Vorgesetzten auf diese Formel hin abgleicht: Klar, da sind ein paar Team-Schinder und Motz-Lurche drunter, kennen wir alle. Und vielleicht sind diese Abteilungs-Scrooges auch sehr gut in dem, was sie tun. Aber sie wären bessere Chefs, wenn es Spaß machen würde, mit ihnen zu arbeiten. Oder? Wenn du das nächste Mal eine Führungsposition besetzen musst: Nimm nicht den fachlich besten – nimm den, der am besten begeistern kann. Wenn du eine Karriereentscheidung treffen musst, wechsle in die Firma oder in das Team, wo du am meisten Feuer spürst.

Inspirationsfähigkeit kann man lernen

Was ist nun mit denen unter uns, die nicht als Charme-Bolzen geboren sind? Die morgens nicht mit einem Zahnpasta-Werbelächeln aufwachen? Oder womöglich eher introvertiert sind? Werden die auf ewig verdammt in die zweite Reihe? Nicht unbedingt.

Wie für so vieles im Leben gilt auch für Inspirationsfähigkeit: Man kann sie lernen. Ist schwer, aber hat ja auch keiner gesagt, dass Gründen oder Führen einfach ist. Wir wollen an dieser Stelle keine der Myriaden an Ratgebern empfehlen, die es zu diesem Thema gibt; Amazon-Rezensionen kann sich jeder selbst durchlesen. Wir wollen lieber ein paar Denkanstöße geben.