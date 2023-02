Es wäre doch viel besser, wenn man nach spätestens 24 Stunden Diagnose, Rezept und Therapie bekäme. Wenn man die Wirksamkeit quasi täglich überprüfen lassen kann, bei Hauterkrankungen beispielsweise via Foto-Upload, bei anderen Problemen via Vitalparametern oder spezieller App. Das aber geht nur, wenn das komplette Arbeits- und Geschäftsmodell dahinter ein anderes ist als das einer typischen Arztpraxis. Der Clou ist: nicht alte Prozesse und Geschäftszyklen 1:1 ins Digitale rüberhieven! Sondern ganze Wirtschaftsabläufe neu denken. Was geht schneller/einfacher/billiger/besser? Wie kann ich Intermediäre und Prozessschritte überflüssig machen? Wie eine Transaktion userzentristischer gestalten? Und dabei ist es erstmal ziemlich egal, ob die Innovation digital ist oder nicht. In einer Welt, in der auch künftig 50 Prozent aller Umsätze offline stattfinden werden, ergibt es ohnehin Sinn, sich nicht nur über online Gedanken zu machen …

Due Diligence mit Google

In Ordnung, ist eine Dornröschenbranche ausgemacht – wie geht’s dann weiter? Sinnvoll sind eine Produkt- und eine Marken-Analyse. Dafür braucht man entweder viel Geld und Zeit für Marktforschung – oder Hands-on-Mentalität, eine kurze Checkliste und eine Suchmaschine. Here we go:

Schritt 1: Produkt-Analyse

Gibt es für das Produkt/die Dienstleistung schon mehr als 100 Apps im Store? Lass es. Hat das Produkt schon mehr als 500 Bewertungen auf Amazon? Lass es. Gibt es mehr als 500 Google Reviews für Unternehmen, die dasselbe machen? Lass es. Gibt es mehr als drei gefundete Start-ups, die dasselbe machen? Genau, du ahnst es: Lass es.

Diese Checkliste abzuarbeiten, kostet nicht einmal eine Stunde. In der Zeit bekommt man sogar noch die Finanzierungsrunden seiner potenziellen Wettbewerber mit (alles über 1 Million Euro bekommt in der Regel von überstolzen Investoren eine Pressemitteilung geschenkt). Das ist zwar keine 360-Grad-Marktanalyse. Aber es gibt ein Gefühl dafür, ob du in den Wartehallen der VCs Gruppenkuscheln veranstalten kannst.

Schritt 2: Markenanalyse

Hast du deine Branche, such nach dem, was wir Fachhandel-Marken nennen: Marken mit guten Produkten, die jeder Händler, aber kein Endverbraucher wirklich kennt – und die deshalb schwache Marken sind. Deutschland ist voll davon. Hat die Marke ein geringes Suchvolumen? Wächst es nur langsam, stagniert es oder ist es gar rückläufig? Hat sie nur wenig Follower? Oder überhaupt keine Social-Media-Accounts? Dann interessiert sich kein Mensch für diese Marke, und man kann ihr verhältnismäßig leicht Geschäft abnehmen.

Schwache Marken sind gute Marken – für den Angreifer

Gerade klassische Zulieferer-Marken sind in aller Regel schwache Marken: Niemandem ist es wichtig, was genau in seinem Benz verbaut ist. Da liegt also Potenzial, denn es geht auch anders. PC-Marken sind in aller Regel unwichtig (wie viele Asus-Jünger kennst du?), aber der Aufkleber "Intel Inside" ist ein Qualitätsversprechen, das jedem etwas sagt. Und wer sich ein Fahrrad kauft, schaut in aller Regel nicht nach einer besonderen Bike-Marke. Aber eine Bremse von Shimano sollte das Teil schon haben.

Bleiben wir mal bei Rädern, da kennen wir uns aus. Der Rad-Markt ist per se reif für Disruption – weil es kaum starke Brands gibt. Die Markeninszenierung in Fahrradläden ist quasi nicht vorhanden: Da steht Rad an Rad; die meisten sehen aus wie ein Lagerraum mit Kassenschalter. Lastenräder boomen zwar, aber das ist ein reiner Kategorie-Hype, der von keinem Hersteller dominiert wird. Das ist aber kein Naturgesetz: Denn bei Kinderrädern gibt es einen klaren Champion – Woom. Gut gepflegte Wooms verkaufen sich beinahe zum Neupreis, es gibt sogar Wartelisten. Weil die Marke stark ist. Weil man bei Woom viel Zeit, Geld und Mühe ins Marketing steckt.

Das ist im Markt nicht unbeobachtet geblieben: Einer von, Marcus, bekommt wegen seiner Fahrrad-Vergangenheit im Jahr (er war mal Geschäftsführer von Rose Bikes) etwa 20 bis 30 Pitches von Bike-Start-ups zugeschickt. Die meisten klappt er sofort wieder zu.