Die Plattform ist nicht der einzige große Plan. Mit dem US-Chip-Riesen Nvidia plant Siemens eine Partnerschaft. Sie soll die vorhandenen Technologien für die digitale Modellierung etwa von Fabriken und den Abläufen darin noch einmal revolutionieren und ins Metaverse tragen. Noch ist das Ganze in der Experimentierphase, der Ausgang: offen. Den Kunden wolle man erst einmal zeigen, was man könne, so Körte. Wer was vom Kuchen abbekommt, "das ist gar nicht so festgelegt, dass man jetzt sagt: Okay, jetzt müssen wir gleich hier die Beute verteilen".

Die Supermächte Amazon und Microsoft sieht Körte lieber erst einmal als Partner anstatt als Konkurrenz: "Natürlich gibt es hier und dort Überschneidungen im Sinne des Portfolios. Aber ich würde heute nicht sagen, dass wir großer Wettbewerber sind, dass wir jetzt uns da auf den Füßen stehen."