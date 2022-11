Ensthaler startete mehrere eigene Unternehmen, bevor es sie auf die Investorenseite zog. Unter anderem baute sie zwei Jahre lang den Kosmetik-Versender Glossybox mit Rocket Internet als Geldgeber auf. Von Rocket-Chef Oliver Samwer (50) habe sie viel gelernt, "nämlich was man alles in einer Woche, in einem Monat, in einem Jahr schaffen kann", so Ensthaler. "Ich muss sagen, dass ich im Nachhinein wirklich sehr dankbar bin für die Zeit mit Oli, weil er einfach extrem viel Energie hat und gezeigt hat, was man mit dieser Energie umsetzen kann. Das war wirklich der bestmögliche Business-MBA, den ich hätte machen können."