Sie machte. Buchheim überholte ihr Bezahlmodell und positionierte das Unternehmen als Boutique-Beratung. Im Podcast spricht die Personalexpertin neben ihrem eigenen Gründungsweg über die Qualitäten, die Führungskräfte in den jetzt unsicheren Zeiten brauchen. Sie erklärt, wie der Wechsel aus einem Konzern in ein Start-up gelingen kann – und welche Gründerinnen und Gründer es schaffen können, mit einem rasanten Wachstum ihrer Firma Schritt zu halten .

Den Ego-Kult, der gerade in der Tech-Szene rund um Gründer weit verbreitet ist, hält Buchheim für schädlich. Sobald man einfach nur noch alles, was passiere, "großartig" finde, komme man "in eine demokratische Gefahr, in der wir nicht mehr reflektieren, was uns gut tut und was nicht."