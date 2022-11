Gerbig erklärt im manager-magazin-Podcast, wieso er an eine Profitabilität seines Konzerns in der Zukunft glaubt. Er spricht darüber, wie groß das Liefergeschäft von JustEat Takeaway werden soll und wie er den Schritt in den Markt mit den schnellen Lebensmittellieferungen angeht. Denn das soll bei Takeaway deutlich profitabler passieren als bei so mancher Konkurrenz.

Doch insgesamt ist auch da der Weg noch weit: Sechs Jahre nach dem Börsengang stehen unter dem Strich weiter keine Gewinne.

Im Podcast "Deutschlands digitale Hoffnungsträger" informiert und diskutiert mm-Redakteurin Christina Kyriasoglou mit ihrem Kollegen Mark Böschen und ausgewählten Gästen aus der deutschen Wirtschaft, welche Chancen die wichtigsten digitalen Hoffnungsträger haben, an die Weltspitze vorzustoßen und was die Krisen derzeit für sie bedeuten. Sie können den Podcast über manager magazin sowie auf Spotify , Apple , Deezer und bei castbox abonnieren.