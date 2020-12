Privatinsel Lanai Larry Ellison schickt Oracle nach Texas - und zieht selbst nach Hawaii

Oracle findet eine neue Heimat in Texas. Auch Gründer Larry Ellison verlässt das Silicon Valley - aber in die andere Richtung: Der Milliardär will den Konzern "mit der Macht von Zoom" führen, von einer riesigen Privatinsel als Homeoffice.