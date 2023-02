Evan Spiegel (32), CEO des Social-Media-Konzerns Snap, ist nun auch auf den KI-Hype aufgesprungen. In einem Blogpost von Montag kündigte das Unternehmen einen eigenen KI-Chatbot für seine App Snapchat an. Getauft auf den Namen "My AI" basiert der Sprachroboter auf der Technik von OpenAI's Sprachbot ChatGPT. Zunächst ist der Chatroboter allerdings nur verfügbar für Abonnenten von Snapchat Plus, dem kostenpflichtigem Abo der Foto-App. Das Feature soll im Laufe dieser Woche für zahlende Nutzer zugänglich gemacht werden.