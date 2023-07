SAPs Finanzchef Dominik Asam (54) hatte bereits anlässlich seines Amtsantritts im März angekündigt, bei künstlicher Intelligenz eher auf Partnerschaften als auf Übernahmen zu setzen. Welche Einsatzgebiete genau jetzt mit den neuen Partnern getestet werden sollen, kommentiert der Konzern nicht.

Auch konkretisiert SAP auf Nachfrage nicht, wie viel Kapital der Konzern in die drei Start-ups investiert hat. Zuletzt sprach Vorstandschef Christian Klein (43) von Investitionen insgesamt in KI-Technologien in Höhe einer dreistelligen Millionensumme.