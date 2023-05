"Artificial Leadership" dagegen ist ein Führungsprinzip, bei dem eine KI über einen Big-Data-Ansatz nicht nur die benötigten Daten bekommt, sondern diese mithilfe von Algorithmen auch eigenständig auswerten und daraus Handlungsanweisungen ableiten kann, die dann vom Menschen akzeptiert werden. Das bedeutet, die Entscheidungsfindung wird automatisiert, die Mitarbeiter eines Unternehmens erhalten datengetriebene Arbeitsanordnungen von einer Maschine. Dies kann in bestehenden Geschäftsbereichen sinnvoll sein, bei denen es darum geht, sich wiederholende, routinemäßige Aufgaben zu erledigen und dabei systematisch und konsequent zu vorzugehen – denn genau dies sind die Stärken von künstlicher Intelligenz. Dies spricht etwa für einen Einsatz von KI-Anwendungen in der Automatisierung und weiteren Tätigkeiten im Bestandsgeschäft mit einer zugehörigen Geschäfts- und Organisationsentwicklung durch die Maschine im operativen und sogar auch im strategischen Bereich.

Eine Studie des MIT bestätigt, dass nicht nur die Produktivität in Werken mit KI- beziehungsweise Robo-Chefs höher ist. Die Zufriedenheit der Mitarbeiter ist es auch. Das liegt daran, dass sie ihre Anweisungen nüchtern vorgetragen, analytisch fundiert und gerecht verteilt von einer KI erhalten. Bei Amazon und Hitachi erfassen KI-Systeme nicht nur die Arbeitsabläufe einzelner Mitarbeiter, sondern registrieren in kürzester Zeit auch Auslastung und Produktivität der gesamten Betriebsstätte – und können diese mit variablen, externen Faktoren verrechnen, also zum Beispiel zu Spitzenzeiten selbstständig zusätzliche Kräfte anfordern. Ihre Arbeitsanweisungen erteilen sie nicht auf Basis persönlicher Vorlieben oder spontaner Emotionen, sondern anhand sachlicher Fakten.

Ein Besser-oder-schlechter-Schema bringt uns nicht weiter

Die Diskussion um "Artificial Leadership" steht erst am Anfang und wird durch die weitere Entwicklung der KI-Technologie weiter beeinflusst werden. Sicherlich müssen dogmatische und ethisch relevante Aspekte in die Mensch-Maschine-Betrachtung einfließen. Dabei könnte es hilfreich sein, sich nicht von einem wertenden Besser-oder-schlechter-Schema leiten zu lassen, sondern zu einer zielorientierten Betrachtung zu kommen: Welche Hard- und Soft-Skills werden in einem bestimmten Arbeitsumfeld benötigt? Welches Führungsprinzip ist für welche Entscheidungen besser geeignet? Welches lässt sich im konkreten Fall besser umsetzen?