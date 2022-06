Krypto-Crash Krypto-Börse Coinbase entlässt ein Fünftel der Mitarbeiter

Coinbase hatte in den vergangenen Jahren aggressiv neue Mitarbeiter eingestellt, allein in diesem Jahr wuchs die Belegschaft um etwa 1200 Köpfe. Armstrong räumt dann auch ein, dass Coinbase während eines Bullenmarktes "zu schnell" gewachsen sei. "Wir haben zwar unser Bestes gegeben, aber in diesem Fall ist mir jetzt klar, dass wir zu viele Mitarbeiter eingestellt haben."

Die ganze Branche streicht massiv Stellen

Die entlassenen Kolleginnen und Kollegen sollen eine Abfindung von mindestens 3,5 Monatsgehältern für jedes Jahr der Beschäftigung erhalten. Die größte Kryptobörse in den USA folgt mit ihren Entlassungsplänen anderen in der Branche tätigen Unternehmen, die bereits Personal abgebaut haben oder dies ankündigten.

So hatten zu Wochenbeginn unter anderem die konkurrierende Krypto-Börse Gemini und das vom Milliardär Peter Thiel (54) unterstützte Krypto-Kredit-Start-up BlockFi Entlassungen von 10 Prozent und mehr der Belegschaft angekündigt. Der Open-Source-Tracker Layoffs.fyi , der akribisch über Job-Bewegungen in der Tech-Start-up-Branche Buch führt, schätzt, dass allein im Juni mehr als 5500 Stellen bei Start-ups und Tech-Unternehmen in den USA gestrichen wurden.

Kryptowährungen hatten Anfang November vergangenen Jahres ihren Höhepunkt erreicht. Doch seitdem die US-Notenbank Fed die Zinswende eingeleitet und die Risikobereitschaft der Anleger rapide abgenommen hat, geht es auch mit den Cyberwährungen kontinuierlich abwärts.