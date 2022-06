Der Pay-TV-Sender Sky mit Sitz in Unterföhring bei München benennt sein Streamingangebot um. Aus Sky Ticket wird Wow, wie der Streaminganbieter am Dienstag in München mitteilte.

Zum Start gibt es beim Netflix-Konkurrenten Rabatte für Neukunden. Bis zum 31. Juli 2022 kostet "Wow Serien" monatlich 7,99 Euro statt 9,99 Euro. Das kombinierte "Wow Filme & Serien"-Abo ist zu buchen für 9,98 Euro statt 14,98 Euro im Monat.