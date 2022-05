Europas wertvollstes Start-up drückt massiv auf die Kostenbremse. Der schwedische Zahlungsdienstleister Klarna wird etwa zehn Prozent seiner rund 7000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen. Die steigende Inflation und der Krieg in der Ukraine das Geschäftsklima hätten das Klima verschlechtert, begründete das Unternehmen die radikale Maßnahme am Montag.

Nun verkündet das Management um Co-Gründer und CEO Sebastian Siemiatkowski (40) einen einschneidenden Sparkurs. Die Nachricht, über die zuerst die schwedische Wirtschaftszeitung "Dagens Industri" berichtet hatte , wurde der Belegschaft am Montag in einer aufgezeichneten Botschaft mitgeteilt.

Die Welt habe sich verändert, seit Klarna seine Geschäftspläne im Herbst 2021 dargelegt habe, so das Unternehmen in einer Mitteilung gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. "Seitdem erleben wir einen tragischen und unnötigen Krieg in der Ukraine, einen Stimmungsumschwung bei den Verbrauchern, einen steilen Anstieg der Inflation, einen sehr volatilen Aktienmarkt und eine wahrscheinliche Rezession", so Siemiatkowski. "Es macht mich traurig, sagen zu müssen, dass etwa zehn Prozent unserer Kollegen und Freunde in allen Bereichen des Unternehmens davon betroffen sein werden."