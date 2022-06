Es war eine Nachricht, die in der ohnehin gestressten Fintech-Branche für Schockwellen sorgte: Anfang Juni kündigte der wertvollste Konzern der Welt an, den digitalen Newcomern in einem Milliardengeschäft Konkurrenz zu machen. Apple wird künftig sogenannte "Buy now, pay later"-Dienste anbieten, mit denen Nutzer ihre Zahlungen auf einen längeren Zeitraum strecken können. Das Angebot unter dem Namen "Apple Pay Later" soll überall dort gelten, wo bereits das konzerneigene Bezahlsystem akzeptiert wird, pries Manager Corey Fugman bei der Vorstellung auf der Entwicklerkonferenz. Ab diesem Herbst schon sollen Nutzer in den USA Geldsummen zwischen 50 und 1000 US-Dollar innerhalb von sechs Wochen in bis zu vier Einzelzahlungen aufteilen – ohne Zinsen und Gebühren. Einfach über ihr iPhone.