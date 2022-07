Klarna ist damit das bislang prominenteste Beispiel für die neue Zeit in der Start-up-Szene. Der massive Bewertungsabschlag um mehr als 80 Prozent verdeutlicht, wie schwer es selbst gefeierte Firmen wie der schwedische Buy-Now-Pay-Later-Anbieter haben, aktuell an frisches Kapital zu kommen. Im Silicon Valley richten sich die Investoren und Gründerteams aktuell auf sehr harte Jahre ein – und auch in der deutschen Techwelt geht die Sorge vor einer neuen Eiszeit um. Finanzierungen dürften für viele Unternehmen schwierig bis unmöglich werden. Und wenn, dann zu deutlich schlechteren Bedingungen. Der Fall Klarna definiere den Begriff "Down-Round" allerdings völlig neu, heißt es in der Szene.