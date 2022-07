Bezahldienst Klarna-Bewertung fällt in Finanzierungsrunde um 85 Prozent

Das sinkende Interesse der Investoren an schnell wachsenden und Verluste schreibenden Fintech-Unternehmen bekommt auch der schwedische Bezahldienst Klarna zu spüren. Das Unternehmen hat in einem Jahr rund 85 Prozent an Wert verloren.