Das Bremer Raumfahrtunternehmen OHB nimmt den US-Finanzinvestor KKR an Bord und wird sich von der Börse zurückziehen. KKR kündigte am Montag ein Übernahmeangebot über 44 Euro je Aktie an, mit dem das Unternehmen mit 768 Millionen Euro bewertet wird. Die Familie Fuchs, die knapp 70 Prozent der Anteile an OHB hält, wird ihre Aktien aber behalten. Insgesamt steckt KKR mit dem Übernahmeangebot, einer Kapitalerhöhung um 10 Prozent und einer Kapitalspritze für die Augsburger Raumfahrttochter Rocket Factory bis zu 338 Millionen Euro in OHB .