"Die entscheidende Frage ist, ob Amazon KI in großem Stil in sein Cloud-Angebot integrieren kann", sagte Analyst Thomas Monteiro vom Finanzportal Investing.com. Zwar habe Jassy dieses Thema in seinen Kommentaren erwähnt, bislang gebe es aber noch kaum praktische Anwendungen. "Im dritten Quartal werden die Unternehmen wohl damit beginnen müssen, Ergebnisse zu liefern."