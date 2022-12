Nach 62 von 64 Spielen der Fußball-WM in Katar hat die Telekom erstmals Zuschauerzahlen veröffentlicht. "Bei vier Millionen MagentaTV-Kunden haben wir mit unserer Live-Berichterstattung regelmäßig siebenstellige Nutzungszahlen pro Spieltag erreicht", sagte Telekom-TV-Chef Arnim Butzen in einer Mitteilung. "Bei den Exklusivspielen hatten wir in der Spitze sogar mehr als 1,5 Millionen Zuschauer."